Что нам стоит корт построить

В конце июля в Уфе откроется долгожданный спортивный объект - многофункциональный открытый спортивный комплекс «Тан». Он будет включать в себя три современных теннисных корта и универсальную спортплощадку. Общая площадь комплекса составит более трех тысяч кв. м. Строительство ведет Управляющая компания «Аркада» уфимского предпринимателя Дамира Мугинова.

Новый спортивный центр будет расположен по улице Зорге, рядом с одноименным отелем. Предполагается, что объект будет работать круглый год: летом уфимцы смогут поиграть здесь в большой теннис, мини-футбол или волейбол, а зимой площадка трансформируется в открытый ледовый каток для игры в хоккей и массовых катаний на коньках.

В УК «Аркада» начали обдумывать строительство в Уфе такого комплекса еще в 2014 году, однако быстро реализовать эти планы не удалось из-за подготовки к саммитам ШОС и БРИКС: основные силы компания направила на возведение одного из ключевых объектов, запланированного к приему высоких гостей — отеля Holiday Inn Ufa, а также в обновление «Гостиного двора» и строительство бизнес-центра «Нестеров». Тем не менее, идея не была отложена в долгий ящик: проект спортивного комплекса стал частью реновации территории, окружающей гостиницу «Тан». Обновление ожидает и сам отель — модернизированы конференц-залы, холлы, бассейн, тренажерные залы, также гостиничные номера находятся в процессе обновления. УК «Аркада» вложила порядка 70 млн рублей в строительство комплекса и реновацию отеля.

Необходимость появления спортивного центра именно в этом районе объясняется тем, что за последние годы на территории за Госцирком и было построено несколько жилых комплексов. Исследования показали, что жителям этих кварталов не хватает спортивной инфраструктуры именно в таком формате — ориентированном на командные игры, но при этом исполненном на современном уровне, комфортном и качественном. Как результат, уже до конца июля на спортивной карте Уфы появится такой комплекс, который сможет удовлетворить эти потребности горожан и гостей столицы.

По словам генерального директора УК «Аркада» Маргариты Сутюшевой, компания давно планировала возвести на этом месте спортивный объект: земельный участок, на котором идет строительство, столичная администрация изначально рассматривала именно для возведения физкультурно-оздоровительного комплекса. В поддержку такого решения говорит и тот факт, что бассейн в гостинице «Тан» стал очень популярным не только среди постояльцев отеля и жителей соседних микрорайонов, но и среди тех, кто всерьез занимается плаванием: на базе отеля неоднократно проходили соревнования городского и республиканского масштаба. Новый многофункциональный открытый спортивный комплекс, в свою очередь, также станет местом проведения различных состязаний и первенств.

В перспективе «Аркада» рассматривает возможность строительства второй очереди многофункционального спортивного комплекса на площадке возле гостиницы. В настоящее время специалисты продумывают концепцию нового проекта. На данном этапе компания начала финансирование второй очереди — общая сумма вложений составляет порядка 200 млн рублей. Возможно и привлечение сторонних инвесторов.