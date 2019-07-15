Причиной выкатывания самолета Utair за ВПП в аэропорту мог стать отказ тормозной системы

По предварительным данным, причиной инцидента с самолетом авиакомпании Utair, который вчера, 14 июля, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП) после приземления в аэропорту Саратова, мог стать отказ тормозной системы. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона.

Самолет выполнял рейс по маршруту Саратов—Сургут (Ханты-Мансийский автономный округ). Вылет должен был состояться в 18:45 по местному времени (17:45 мск) На борту самолета находилось 110 пассажиров и восемь членов экипажа, никто из них не пострадал.

Пассажиров отправили в Сургут на резервном борту, задержка рейса составила около пяти часов. Уральская транспортная прокуратура, а также Южное следственное управление на транспорте СКР начали проверку произошедшего. После инцидента аэропорт Саратов-Центральный на несколько часов приостанавливал прием и отправку рейсов.