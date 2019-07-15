Матвиенко заверила, что у власти нет планов ограничивать возможности россиян в интернете

Спикер Совета федерации Валентина Матвиенко заверила, что российские власти не намерены вводить ограничения для россиян в интернете. «Хочу вас заверить — никаких намерений у правительства, у Федерального собрания ограничивать ваши возможности в интернете нет и не будет»,— приводит ее слова ТАСС.

На всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория смыслов» госпожа Матвиенко отметила, что сама «против запретов, против ограничений». По ее мнению интернет — очень полезная вещь, которая «вместе с огромной пользой интернет несет и целый ряд угроз», которые «надо убирать, чтобы не нарастала агрессия».

«Мы приняли закон о "суверенном рунете", но это не ограничение, это защита нашего сегмента интернета от кибератак, кибервойны, которая все больше разворачивается. Это защита от тех угроз, которые несет интернет, потому что сейчас через интернет можно, например, остановить атомную электростанцию, парализовать экономическую и социальную жизнь страны»,— пояснила спикер СФ.

О реализации закона — в материале “Ъ” «Бизнес раскритиковал детали перехода к "суверенному рунету"».