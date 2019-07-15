Командира спецподразделения ФСБ «Альфа» Канакина уволили

Руководитель спецподразделения ФСБ «Альфа» Валерий Канакин покинул свою должность, сообщил «Интерфаксу» президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров. «Он был уволен некоторое время назад»,— уточнил господин Гончаров.

По его словам, это не имеет отношения к задержанию нескольких сотрудников «Альфы» по подозрению в разбое. «Я бы не связывал эти события»,— добавил он.

По словам Сергея Гончарова, Валерий Канакин стал президентом ассоциации ветеранов «Альфы». Он служил в спецподразделении с 1984 года, принимал участие в освобождении заложников во время терактов на Дубровке и в Беслане. В 2014 году возглавил «Альфу». За свою работу получил звание Героя России.

Напомним, в начале июля трех сотрудников ФСБ заключили под стражу по подозрению в разбое в особо крупном размере. Еще двух силовиков, которые признали свою вину, отправили под домашний арест. В деле в том числе фигурируют сотрудники спецподразделения «Альфа».

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