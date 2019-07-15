Рубль недооценили по бургеру

Рубль стал самой недооцененной валютой по «индексу биг-мака». Его стоимость занижена почти на 65%, подсчитали аналитики журнала The Economist. Авторы исследования сравнивают стоимость популярного бургера с курсом национальных валют. Например, в США биг-мак стоит около $6, а в России — 130 руб. или чуть больше $2.

Показатели индекса говорят не о состоянии национальной валюты, а скорее об уровне жизни в стране, считает профессор Высшей школы экономики Иван Родионов: «Все наши зарплаты в долларовом выражении недооценены, они оценены в треть от того, сколько должны стоить. Это значит, что, продавая сырье за цены мирового рынка, мы фактически экономим на стоимости труда 2/3. Эти 2/3 попадают в карман тех, кто является бенефициарами торговли ресурсами».

Профессор кафедры финансового менеджмента Российского экономического университета им. Плеханова Константин Ордов считает, что «индекс биг-мака» показывает, насколько успешна в стране программа импортозамещения: «У нас скорее курс определяется ценой на нефть. Соответственно, цена биг-мака во многом является продуктом замещения зарубежных поставок. То есть этот индекс, скорее всего, показывает, насколько наша экономика не интегрирована в мировую, насколько мы можем позволить себе обеспечить именно внутренний спрос за счет внутреннего производства. И когда этот показатель растет, мы с вами это можем расценить как некий положительный фактор импортозамещения».

Согласно «индексу биг-мака», рубль был самой недооцененной валютой и полгода назад. При этом методику расчета журнала The Economist неоднократно критиковали финансисты. В частности, говорилось об ошибке в расчетах стоимости бургера — она была ниже реальной.

Виктория Феофанова