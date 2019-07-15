В Новосибирске решают проблемы оказания своевременной помощи пациентам с ВИЧ

Реализуемые в регионе меры по повышению качества оказания услуг пациентам в областном Центре по профилактике и борьбе со СПИД областные власти назвали эффективными.

«Вопрос обеспечения медицинской помощью пациентов с ВИЧ-инфекцией актуален, и в нашем областном Центре СПИД организованы оптимальные условия для приема и обслуживания больных. Уже сейчас внедрен ряд организационных мер, в настоящий момент прорабатывается вопрос расширения площадей, а также открытия дополнительных отделений. Работа ведется на всех уровнях системы здравоохранения»,— подчеркнул министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов.

Областной Центр по профилактике и борьбе со СПИД ежедневно обслуживает более 300 человек. Специалисты центра принимают пациентов в две смены по будням с 8:00 до 20:00. В эти же часы пациенты могут сдать кровь, а также получить препараты. Помимо профильных специалистов, с пациентами работают социальные работники и психологи. Для разграничения потоков больных около года назад детей и беременных женщин начали обслуживать в отдельном корпусе.

«Мы открыты для всех пациентов, каждому больному готовы уделять необходимое количество времени. Тем не менее в утренние часы часто возникают очереди, так как большинство пациентов приезжают к самому открытию учреждения, что приводит к повышенной нагрузке на специалистов. Центр работает до 20:00, прием ведется в течение всего дня, поэтому пациентам следует внимательнее относиться к планированию посещения Центра»,— отметила главный инфекционист Новосибирской области Лариса Позднякова.

Всего в Новосибирской области работают четыре межрайонных кабинета по наблюдению за ВИЧ-пациентами. Кабинеты открыты на базе центральных районных больниц. Врачи обследуют пациентов на вирусную нагрузку, проводят весь необходимый объем клинических и инструментальных исследований для назначения антиретровирусной терапии.

Сегодня обсуждается открытие дополнительных кабинетов для забора крови на левом и правом берегах Новосибирска. По мнению главы минздрава, эти меры помогут решить проблемы неудобства при посещении специалистов.

В 2016 году произошло объединение ГБУЗ «Городская инфекционная клиническая больница №1» и Центра СПИД. Объединение позволило сосредоточить в одном месте возможность оказания как амбулаторной, так и стационарной помощи ВИЧ-инфицированным пациентам, а также увеличить штат средних медицинских работников и врачей, осуществляющих прием, открыт кабинет доврачебного приема.

Коечный фонд ГБУЗ НСО «ГИКБ №1» составляет 350 коек, в том числе 12 реанимационных.

За весь период эпиднадзора за ВИЧ-инфекцией в Новосибирской области — с 1990 года по сегодняшний день — зарегистрировано более 40 тыс. случаев заболевания (включая иностранных граждан, прибывших с других территорий, анонимов).