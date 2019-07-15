Торжественная церемония вручения премий World Luxury Restaurant Awards & World Luxury SPA Awards

6 июля 2019 года в Санкт-Петербурге прошла торжественная церемония награждения победителей премий World Luxury Restaurant Awards & World Luxury SPA Awards.

Гостей приветствовал председатель комитета по внешним связям Санкт-Петербурга Евгений Григорьев: «Нам крупно повезло, что мы находимся сегодня среди вас, но и вам повезло: вы в лучшем городе мира».

Председатель комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Евгений Панкевич пожелал удачи всем финалистам премий и выразил уверенность в том, что этот вечер навсегда останется в памяти всех собравшихся в Парадном зале Официальной гостиницы Государственного Эрмитажа.

«Я уверен, что вы получите удовольствие от великолепного вечера, который мы подготовили для вас в Официальной гостинице Государственного Эрмитажа», — отметил коммерческий директор World Luxury Awards Майкл Хантер-Смит.

На церемонию собрались владельцы и управляющие лучших ресторанов, знаменитые шеф-повара, известные международные эксперты, профессионалы ресторанного бизнеса — всего около 250 гостей. Как и обещали организаторы, русское гостеприимство превзошло все ожидания финалистов, прибывших в Санкт-Петербург из более чем 90 стран мира: Великобритании, Франции, Ирландии, Норвегии, Греции, Новой Зеландии, Индонезии, Австралии, Японии, Китая и других государств. Принимающая сторона подготовила эффектную концертную программу с оперными и балетными номерами, которые были встречены гостями гала-церемонии овациями.

Были вручены награды более чем в 100 номинациях. Лучшим рестораном мира стал Gate at Quoin Rock (Южная Африка). Лучшим спа — Bio-Spa Victoria Gran Lujo (Испания).

Владимир Гришуков, шеф-повар главного ресторана «Екатерина Великая» Официальной гостиницы Государственного Эрмитажа, стал лучшим шефом в Северной Европе — Best Head Chef in Northern Europe. Для гала-церемонии шеф-повар специально разработал меню из шести курсов, основанное на рецептах Российского Императорского Дома.

Из российских участников главный приз в номинации Luxury Heritage Restaurant получил московский ресторан «Оттепель».

Официальная гостиница Государственного Эрмитажа получила официальную благодарность от организаторов за высочайшее качество организации и проведение премии.

Впервые принимая церемонию вручения престижной премии мирового уровня, Петербург еще раз подтвердил свой статус культурной столицы, туристического центра, способного обеспечить своим гостям комфорт и безопасность. «Это работа команды: правительства города, Конгрессно-выставочного бюро Санкт-Петербурга, Государственного Эрмитажа, нашего отеля», — подчеркнул директор Официальной гостиницы Государственного Эрмитажа Элшан Бабаев.