В молодежном театре «Глобус» стартовал ремонт кровли, которую не реконструировали с 1984 года

Андрей Травников проконтролировал ход работ по строительству и реконструкции академического молодежного театра «Глобус» по нацпроекту «Культура». Как подчеркнул глава области в ходе выездного совещания, самое главное при выполнении ремонта соблюдать качество и сроки. Руководство театра пояснило, что крыша здания не реконструировалась с 1984 года. Сегодня здесь начата реконструкция металлической части настила. Работы включены в паспорт регионального проекта «Культурная среда» нацпроекта «Культура». Объем выделенных средств — 105,4 млн руб.

Андрей Травников подчеркнул, что строительство и ремонт объектов культуры в рамках реализации национального проекта «Культура» — один из приоритетов развития региона.

Всего на его реализацию Новосибирской области направлено 1,6 млрд руб. из средств федерального и регионального бюджетов. Финансирование предусматривается по трем направлениям: «Культурная среда» (1,1 млрд руб.), «Творческие люди» (507 млн руб.) и «Цифровая культура» (31,5 млн руб).

Основная цель этих работ, пояснили областные власти, в том, чтобы жителям региона — зрителям, посетителям библиотек, участникам самодеятельности, обучающимся в кружках и секциях — было комфортно и интересно познавать богатейшую культуру России. «Новосибирская область в 2019 году хорошо стартовала в реализации национального проекта "Культура", и федеральное министерство это отметило позитивно. Нам очень важно сохранять этот темп. Обращаю особое внимание на качество всех работ независимо от величины и значимости объекта. Помимо собственно учреждений культуры, необходимо уделить пристальное внимание приведению в современный вид окружающей территории. Самое главное — это качество и сроки. Те регионы, которые своевременно и качественно реализуют мероприятия нацпроектов, имеют возможность получения дополнительного финансирования, выигрывают в различных конкурсах. Новосибирской области все это сегодня удается»,— подчеркнул губернатор.

«Нужно соответствовать высокому званию культурной столицы Сибири»,— отметил Андрей Травников.