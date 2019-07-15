Реджеп Эрдоган укрепляет позиции сделкой по С-400

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал сделку с Россией по С-400 важнейшим соглашением. При этом он отметил, что, покупая российские ракетные установки, страна не готовится к войне. Контракт на поставку С-400 на сумму около $2,5 млрд Москва и Анкара заключили два года назад. Первые компоненты российской системы ПВО начали доставлять в Турцию на прошлой неделе. По словам Эрдогана, полностью этот процесс будет завершен к апрелю следующего года.

«Ъ FM» связался с турецким политологом Керимом Хасом. По его мнению, цель этой сделки — повышение рейтинга Реджипа Эрдогана внутри страны: «Сейчас идет пропаганда в СМИ, покупка российского оборонного комплекса расценивается как большая и неоспоримая победа турецкой внешней политики. Поэтому те голоса, которые даже не выступают против, а выражают озабоченность и задаются вопросом о необходимости наличия С-400 в Турции, моментально обвиняются в предательстве и поддержке терроризма.

До сих пор руководство не смогло объяснить, против кого Турция будет использовать эти системы. Против России? Нет. Против Ирана? Нет. Или против Армении? Я думаю, нет. Против Сирии тоже невозможно — это союзник России.

Если против Германии, Франции, то им вообще не нужно нападать на Турцию. Если от США, тоже это странно, потому что турецкое руководство недавно поднимало вопрос о создании с американцами рабочей группы, чтобы исключить риски для военных самолетов F-35, которые могут возникнуть из-за приобретения Турцией С-400. Ждать от Америки какой-то военной агрессии — это парадокс. Покупка ракетных установок — это своего рода будущая страховка официальной Анкары от возможных политических нестабильностей и сценария Мадуро в Венесуэле. Поддержка падает, и Эрдоган старается получить эту поддержку, даже полицейскую».

Против покупки Турцией российских вооружений неоднократно выступали США. По данным Bloomberg, американская администрация одобрила санкции против Анкары. Команда советников Дональда Трампа якобы рассматривала три пакета ограничительных мер. Однако какими именно они будут, решит американский президент, добавляет агентство. Профессор политологии Колумбийского университета США Роберт Лигволд говорит, что спрогнозировать поведение Белого дома в этом вопросе сложно: «Администрация Трампа нагнетает обстановку, грозит не продать Турции истребители F-35, которыми она давно хотела усилить свою авиацию. Но какие еще санкции может ввести Белый дом, я не знаю. Единственное, что можно с уверенностью сказать, это важнейшие момент в истории отношений Турции и США.

Вспомните, главное противоречие между Вашингтоном и Анкарой было в том, что на территории Штатов скрывался мусульманский проповедник Фетхуллах Гюлен. Он, по мнению Эрдогана, попытался организовать государственный переворот в 2016-м. Эта проблема спровоцировала споры, но не нанесла никакого ущерба двусторонним отношениям. А вот ультиматум из-за С-400 может это сделать, более того, он затронет и НАТО. Но администрация Трампа очень непредсказуема. Есть команда президента — у нее одни планы, а есть сам президент, который порой предлагает более радикальные меры.

Сейчас он, вероятно, подсчитывает, как эти санкции отразятся на его предвыборной гонке, а не на американо-турецких отношениях. Нужен ли ему этот конфликт, поддержат ли его избиратели? Только от этого зависит, что сделают или не сделают Соединенные Штаты».

Один из вариантов, которые ранее озвучивали в Вашингтоне, — исключение Турции из программы создания истребителей-бомбардировщиков F-35. В Анкаре в ответ заявляли, что в таком случае Штатам придется вернуть $1,5 млрд, которые турецкая сторона заплатила за самолеты.

Анна Никитина, Иван Якунин