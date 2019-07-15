«Я очень хочу взять в проект как минимум две идеи, предложенные горожанами на проектном семинаре по Центральной площади Ижевска» Руководитель бюро iCube Любовь Варламова

В Ижевске прошел проектный семинар по благоустройству Центральной площади города, а именно третьей очереди работ над территорией от круглого фонтана до ул. М. Горького. Семинар был организован Центром развития дизайна, городской среды и энергосбережения Удмуртии. Как ранее писал “Ъ-Удмуртия”, на встрече горожане в формате соучаствующего проектирования вместе создавали техническое задание для архитекторов. Высказались о будущем площади более ста горожан. Сразу после семинара в городе вокруг темы Центральной площади снова разгорелись споры: нужны ли Ижевску команды архитекторов из других городов, насколько идентичной месту получится площадь и действительно ли горожане могут принимать участие в создании проекта общественного пространства. На эти вопросы ответила архитектор, руководитель бюро iCube, автор проекта по Центральной площади Ижевска Любовь Варламова.

— Любовь, есть мнение, что нынешний проект благоустройства Центральной площади ничем не отличается от первого, так называемого «английского» проекта зарубежных специалистов, который ранее был не принят городом. Так ли это?

— Безусловно, наш проект другой. Интересно, что на старте работы над Центральной площадью, мне, разумеется, хотелось посмотреть предложение коллег из Англии. Однако, по ряду причин такой возможности не было. Наш проект делался с нуля. Когда мы были уже готовы представить свои идеи, появилась возможность посмотреть работу англичан, и было удивительно, что ход мыслей по функциональному зонированию у нас совпал. Зарубежные архитекторы не до конца учли особенности жизни в городе, что вызвало, разумеется, недоверие со стороны ижевчан, но в целом, с профессиональной точки зрения, считаю их проект грамотным. Поэтому пересечения взглядов на функциональное зонирование мне даже польстило.

— Снова и снова на первый план выходит вопрос идентичности города, республики, а значит и всего, что появляется на их территории. Можно ли говорить, что площадь будет отражать идентичность места?

— Одной из наших стратегий была подготовка площади как основы, на которой потом могут появиться любые архитектурные формы и содержания, раскрывающие место. При этом мы с членами команды постоянно говорили о необходимости сделать пространство, подходящее абсолютно для всех. И рассуждая об идентичности, мы размышляли о том, что конкретно могло бы стать небанальным символом места. В результате, начали изучать особенность архитектуры в центре города. Обнаружили характерную полосу на зданиях ЦУМа, ДК «Металлург», театра оперы и балета, кинотеатра «Россия», которую может заметить каждый. Возможно, это была какая-то «фишка» архитекторов того времени.

Площадь не только общественное пространство, но и объект ландшафтной архитектуры, который должен нести функцию фона. И работа с ландшафтом всегда зависит от того, что уже есть в пространстве города на этой территории. В итоге, мы стали работать с этой полосой, которая послужила своего рода паттерном; мы разместили его в месте предполагаемого основного потока гостей площади и сделали из нее помощника в навигации. Сейчас мы думаем над проявлением идентичности в этом пространстве дальше, на более тонком уровне.

— На проектном семинаре по Центральной площади, который был организован Центром развития дизайна, городской среды и энергосбережения Удмуртии, были интересные предложения от горожан?

— Были, и очень классные. Центру за семинар — больше спасибо. Например, одной гостьей встречи озвучена идея проложить «путь удмурта» снизу вверх, по территории разных уровней площади: начиная от места с достаточно крутым подъемом, который символизировал бы испытания жизни, заканчивая верхним уровнем, где горожанин мог бы наслаждаться фонтанами и зоной отдыха, которые символизировали бы блаженство, как итог «пути удмурта».

Еще одно классное предложение буквально поразило меня: гость встречи высказал идею относительно арт-объекта с расщелинами, через которые будет пробиваться закатное солнце в районе площади (все мы видели шикарные закаты, вид на которые открывается из «сердца» города) и использовать этот арт-объект как место для незабываемых ярких снимков.

— Известно, когда ваша команда готова будет предложить видение развития территории Центральной площади от круглого фонтана до улицы Максима Горького?

— Сейчас мы ждем анализа результатов проектного семинара. Думаю, через месяц мы будем готовы с обработкой предложений от горожан и своими идеями.

— Как вы реагируете на нападки со стороны отдельных представителей архитектурного сообщества Ижевска, которые осуждают работу вашей команды над проектом Центральной площади?

— Никак. Архитекторы, которые негативно высказались относительно моего проекта сами демонстрируют низкий уровень профессионализма. Они говорят, что работают в столице и в других городах, но в работе над пространствами в Ижевске они продемонстрировали лишь готовность закатать в бетон живописные части нашего города. Поэтому их низкая оценка понятна, ведь они просто плохо работают.

— В заключение хотелось бы внести ясность относительно состава команды архитекторов, которые работают под вашим руководством.

— Я сама родом из Ижевска, понимаю этот город, считаю родным и, работая над проектом по Центральной площади, постоянно обращалась к собственным воспоминаниям, как, будучи ребенком, бегала здесь со сверстниками. Также помню, что площадь никто из моих знакомых не воспринимал как центр, то есть сюда не приходили специально, это всегда была исключительно транзитная зона: люди просто шли по этой территории утром на работу, вечером — обратно. Пришло время сделать из нее общественное пространство. И я рада приложить все свои профессиональные навыки.

К проекту сразу были подключены местные архитекторы, это важно понимать. Мне, как автору, как человеку, который собирал команду, были необходимы специалисты, которые живут в Ижевске, знают местные особенности и городские проблемы, требующие оперативного решения. Поэтому на работу были приглашены Мадина и Вячеслав Поляковы, Сергей Богданов, Рената Кутузова, архитекторы, которые тут живут и работают. Авторский надзор ведет архитектор Роман Нургалиев. С нами всегда на связи Центр развития дизайна, городской среды и энергосбережения Удмуртии, в лице руководителя направления по работе с городской средой Марины Нургалиевой и других сотрудников центра. С проектом также работает местный дендролог Елена Бякова. И полученный результат — это результат работы команды профессионалов высокого уровня.