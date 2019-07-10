Без водных процедур

Глава Ижевска Олег Бекмеметьев во время проектного семинара по третьему этапу благоустройства Центральной площади заявил, что пока неизвестно, какая сумма будет выделена из федерального бюджета на обновление общественных пространств региона в 2020 году. По его словам, обновлению территорий будут способствовать и представители бизнеса. Однако наименования конкретных компаний он не назвал. Во время семинара ижевчане высказали свое видение развития территории площади между киноцентром «Россия» и ДК «Металлург» и эспланадой — спуском до монумента Дружбы народов. Они отметили, что хотят, чтобы на этой территории были организованы доступная среда, зона отдыха, зона качественного фудкорта, деревья и многое другое. Бурному обсуждению подверглась идея автора проекта Любови Варламовой по созданию сухого фонтана на месте старой чаши, которая сейчас расположена напротив кинотеатра. Мнения горожан по этому поводу разделились.

Благоустройство в рамках третьего этапа реконструкции Центральной площади Ижевска обсудили во время проектного семинара жители города 9 июля. Мероприятие посетили более 100 человек, они высказали свое видение развития территории на месте бывшего круглого фонтана и эспланады. Организатором мероприятия выступил Центр развития дизайна, городской среды и энергосбережения Удмуртии. Проект, созданный два года назад, представила его автор, архитектор, руководитель бюро iCube Любовь Варламова.

Она напомнила, что вся территории площади будет разделена на зоны: прогулочные маршруты, событийные площадки, детские зоны, зоны спокойного отдыха, сквер и зона воды. «Мы предлагали на месте существующего фонтана сделать такой же круглый, но сухой. Потому что это сохранит структуру площади и даст ей необходимое современное наполнение. Все дети любят сухие фонтаны. Вокруг фонтана предлагается создать места для отдыха, чтобы наслаждаться водой»,— напомнила госпожа Варламова.

Она подчеркнула, что видовой точкой будет эспланада, откуда открывается вид на пруд. Обязательной задачей для архитекторов является создание доступной среды для маломобильных групп населения и сохранение деревьев.

По словам главы Ижевска Олега Бекмеметьева, пока неизвестно какая сумма будет выделена из федерального бюджета на обновление общественных пространств региона в 2020 году. «Объем средств всегда определяется при планировании очередного финансового года, то есть 2020 год в конце 2019-го будет планироваться. Тогда мы узнаем, какое финансирование будет доведено в рамках национального проекта до республики. После этого произойдет деление этих денежных средств между городами и муниципальными районами, которые участвуют в проекте»,— пояснил глава города.

Он уточнил, что помимо федеральных средств обновлению территорий поспособствуют и представители бизнеса. «Есть социально ответственные инвестиции, которые не требуют возврата денег и не рассчитываются методом срока окупаемости и нормой доходности»,— отметил господин Бекмеметьев, однако в пример конкретных компаний он не привел.

Благоустройство Центральной площади планируют сделать в несколько этапов, предполагается финансирование из средств городского, республиканского и федерального бюджетов по программе «Формирование комфортной городской среды». 1 и 2 этап благоустройства должны завершить к 31 августа. Работами занимается ООО «Дельта-строй». Оно же выиграло тендер на ремонт части Центральной площади Ижевска, а именно спуска к монументу Дружбы народов. Цена контракта составила 109,09 млн руб.

По словам Олега Бекмеметьева, когда конкретно будет сформирован проект по третьему этапу пока неизвестно, поскольку это будет зависеть от того, насколько затянется процесс общественного обсуждения. Также глава Ижевска подчеркнул, что как в первом, втором, так и в третьем комплексе обновления Центральной площади мнение горожан будет учтено. «Конечно, некоторые решения с точки зрения технологической, строительной не позволяют все фантазии воплотить в реалии, но мы стараемся максимально полно это сделать»,— отметил Олег Бекмеметьев.

По мнению горожан, на территории между киноцентром «Россия» и ДК «Металлург» необходимо сделать рекреационную зону, которую можно использовать в любое время года. Также на этой площадке предложили сделать зону качественного общепита, туалеты, укрытия от дождя и ветра, навигацию по основным достопримечательностям города, зону с бесплатным wi-fi, оснастить ее розетками и установить видеонаблюдение. Предложили ижевчане организовать зоны для творчества художников, музыкантов, субкультур, а также для развлечения детей.

Бурному обсуждению подверглась идея автора проекта Любови Варламовой по созданию сухого фонтана на месте старой чаши, которая сейчас расположена напротив кинотеатра. Мнения горожан по этому поводу разделились. «Мы против сухого фонтана, мы хотим, чтобы он был такой, какой был изначально»,— подчеркнули горожане. Еще один сухой фонтан уже монтируют в рамках предыдущего этапа реконструкции на месте светомузыкального фонтана.

Также горожане отметили, что необходимо изменить внешний облик объектов малого бизнеса, который есть на площади. Помимо этого, ижевчане предложили внести смыслы в обновленные зоны. «Эспланада — это ритуал. Каждый удмурт должен преодолеть какой-то путь. Человек, который приезжает сюда должен воспринимал это не как сложный подъем, а как ритуал — зайдя на 100 ступеней, он становится настоящим удмуртом»,— пояснила одна из участниц мероприятия. Как отметили организаторы, все предложения горожан будут оцифрованы. Информацию передадут архитекторам.

Оксана Мымрина