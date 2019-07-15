«Рубин» заявил испанского специалиста Эдуардо Докампо в качестве главного тренера

Футбольный клуб «Рубин» перед стартом очередного сезона Российской Премьер-лиги заявил испанского специалиста Эдуардо Докампо в качестве главного тренера команды на сезон 2019/2020. Данные об этом появились на сайте национального турнира.

Роман Шаронов, исполняющий обязанности главного тренера после ухода Курбана Бердыева, вместе с экс-капитаном команды Олегом Кузьминым указаны как помощники. Однако на сайте клуба господин Шаронов в настоящее время значится как главный тренер, а господин Кузьмин и господин Докампо — его помощники.

Ранее СМИ писали, что национальный футбольный союз предупредил команду, что ее главным тренером может быть только специалист с тренерской лицензией Pro. Такой квалификации нет у Романа Шаронова, в отличие от Эдуарда Докампо. По правилам, тренер без лицензии Pro не может руководить командой из технической зоны, давать интервью до и после матча, а также не может быть указан как главный тренер.

“Ъ-Казань”