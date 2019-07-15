В Петербурге могут ликвидировать избиркомы МО

Избирательные комиссии муниципальных образований (ИКМО) в городах федерального занчения могут быть упразднены. Об этом заявил председатель Гоизбиркома Петербурга Виктор Миненко.

По его словам, причиной этому может стать позиция ряда муниципалитетов города, которая «поставила всех в неудобное положение», при этом большинство ИКМО в Петербурге работают в штатном режиме, сообщает «Фонтанка.ру».

Господин Миненко добавил, что реформа будет обсуждаться после выборов.

Ранее зампредседателя ЦИК РФ Николай Булаев поддержал заявление врио губернатора Петербурга Александра Беглова о необходимости реформировать работу ИКМО в городе. В Центризбиркоме отметили значительное количество нарушений при работе избирковов, а их руководителям, допустившим нарушения, пообещали наказание, «которое лишит их возможности заниматься профессиональной деятельностью».