Пять партий претендуют на мандат депутата Липецкого облсовета

В единый день голосования, 8 сентября, в Липецкой области помимо выборов главы региона пройдут дополнительные выборы парламентария Липецкого областного совета и двух депутатов горсовета. Как сообщили в областной избирательной комиссии, кандидатов в кресло депутата шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 24 (охватывает Краснинский и Становлянский районы, а также семь сельсоветов Задонского района региона) выдвинули пять партий. От КПРФ это Александр Рубцов, от «Справедливой России» - Людмила Краснова, от ЛДПР - Андрей Фомин, от «Единой России» - Татьяна Тинькова, от «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» - Александр Морозов. Также в порядке самовыдвижения документы подал Владимир Начешников.

Кроме того, по данным комиссии, на освободившиеся места двух депутатов в Липецком горсовете претендуют 17 кандидатов. Так, в третьем округе оказалось аж девять кандидатов: это самовыдвиженцы Александр Бакулин, Евгений Голышкин, Николай Малыхин и Сергей Седых, Александр Здобников от «Справедливой России», Олег Косолапов от «Единой России», Алина Старцева от КПРФ, Роман Шашкин от «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» и Анатолий Яблоновский от ЛДПР. В округе № 20 за кресло депутата планируют поспорить восемь кандидатов: Евгений Артемов от «Справедливой России», Елена Будюкина от ЛДПР, Павел Буев от «Единой России», Игорь Бутузов от «Родной партии», Александр Ушаков от КПРФ, Дмитрий Крутских от «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» и самовыдвиженцы Анатолий Бабкин, Аркадий Гончаров. В целом на муниципальных выборах в регионе на 63 замещаемых мандата выдвинуто 139 кандидатов.

Напомним, 11 июля в Липецкой области завершился и период выдвижения кандидатов на пост главы региона. Заявки, как сообщал «Ъ», подали девять претендентов. Помимо врио губернатора, представителя «единороссов» Игоря Артамонова, документы в комиссию отнесли: Сергей Токарев от КПРФ, Олег Хомутинников от «Партии народной свободы», Лариса Ксенофонтова от «Справедливой России», Евгений Третьяков от «Аграрной партии России», Вадим Давыдов от «Казачьей партии РФ», Александр Шерин от ЛДПР, Андрей Григорьев от «Патриотов России», Андрей Плотников от партии коммунистов России. Документы для регистрации кандидатов в избиркоме ждут до 24 июля включительно (подписи муниципальных депутатов и глав, первые финотчеты кандидатов и сведения об имуществе). Окончательный список претендентов на пост главы региона в избиркоме должны назвать 2 августа.

Почему врио губернатора решил идти на выборы от «Единой России», в материале ’’Ъ-Черноземье’’ «Игорь Артамонов выбрал компромисс».

Владимир Зоркий