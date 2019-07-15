Директор Ural music night организует для Универсиады молодежный фестиваль

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев предложил директору фестиваля Ural music night (Уральская ночь музыки) Евгению Горенбургу провести во время Универсиады-2023 в Екатеринбурге молодежный фестиваль.

«Это будет “фишка” нашей Универсиады, сделает ее более запоминающейся и раздвинет границы мероприятия, позволит вовлечь в Универсиаду всех горожан и гостей Екатеринбурга, а не только болельщиков»,— сообщил губернатор на своей странице в Instagram.

Во время встречи Евгений Куйвашев и Евгений Горенбург также обсудили организацию Ural music night. Фестиваль, по словам губернатора, стал брендом Свердловской области. «Такая востребованность мероприятия накладывает особую ответственность на организаторов, поэтому я предложил Евгению заранее разработать “дорожную карту” по подготовке следующей “Ночи музыки”»,— рассказал губернатор. Для того, чтобы фестиваль был безопасным, удобным и комфортным, необходимо привлекать правоохранительные органы, муниципальные структуры, медиков, уверен Евгений Куйвашев. «При этом важно не “зарегулировать” “Ночь музыки”, сохранить ее свободный, искренний дух»,— подчеркнул глава региона.

Евгений Горенбург поблагодарил губернатора за поддержку в организации фестиваля. «Нам здесь удалось сделать самый большой фестиваль страны на сегодняшний день. Сейчас с нас начинают снимать кальку, что очень здорово»,— сообщил Евгений Горенбург, предложив Евгению Куйвашеву возглавить оргкомитет Ural music night. Губернатор согласился, сообщили в департаменте информполитики.

Фестиваль Ural music night в Екатеринбурге прошел в ночь с 28 на 29 июня. Его посетили около 300 тыс. человек. На 75 площадках города выступили более 2 тыс. артистов. Хедлайнером стала группа Little Big, также на фестивале выступили Shortparis, Jazz Rausch Big Band, Иван Бессонов и группа «Эпидемия», Рита Дакота, Bohemian Bards из Чехии, группа «Запрещенные барабанщики», британские инди-рок группы The Assist и Riscas и другие.

Подробнее о фестивале — в фотогалерее «Уральская ночь музыки-2019»