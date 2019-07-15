Суд обязал ИКМО «Ржевка» пересмотреть решение об отказе в регистрации кандидата

Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга рассмотрел административное исковое заявление кандидата-самовыдвиженца в муниципальные депутаты Марии Гавриловой к ИКМО «Ржевка». Заявительница требовала отменить решение муниципальной избирательной комиссии об отказе ей в регистрации.

Как пояснили в объединенной пресс-службе городских судов Петербурга, формальной причиной для отказа в регистрации госпожи Гавриловой послужило якобы нарушение ею сроков сдачи подписных листов. Однако суд установил, что они были сданы вовремя и в полном объеме.

В итоге иск заявительницы был удовлетворен частично. Решение ИКМО признано незаконным и отменено. Муниципальной избирательной комиссии предписано рассмотреть вопрос о регистрации госпожи Гавриловой в качестве кандидата.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что двое зарегистрированных кандидатов в мундепы оспорили в суде регистрацию своих конкурентов.