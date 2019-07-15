Aston Martin показал гиперкар Valkyrie на гоночной трассе

Компания Aston Martin впервые публично представила новый гиперкар Valkryie в движении.

Автомобиль, за рулем которого находился тест-пилот британского автопроизводителя Крис Гудвин, проехал круг по трассе «Сильверстоун» в рамках Гран-при Формулы-1. 1160-сильное купе стало участником показательных заездов, которые прошли в дни этапа чемпионата мира.

Напомним, премьера серийного Aston Martin Valkyrie, который разработан совместно с Red Bull Advanced Technologies и AP Racing, состоится в 2019 году.