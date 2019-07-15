Биатлонист Шипулин подал документы на довыборы в Госдуму

Российский биатлонист Антон Шипулин, который в 2018 году завершил карьеру, подал документы для участия в довыборах в Госдуму 8 сентября. Он выдвигается по 174-му Серовскому одномандатному избирательному округу.

«Впереди непростой, но очень интересный период! Я приложу максимум усилий, чтобы заслужить поддержку людей»,— написал бывший спортсмен у себя в Instagram.

Господин Шипулин также отметил, что значимой частью избирательной кампании для него являются встречи с людьми. «Мне важно, чтобы меня знали лично, а не только по тому образу, который сложился в СМИ за годы моих выступлений в качестве спортсмена»,— написал он во «ВКонтакте».

Напомним, Антон Шипулин выдвигается от «Единой России». Во время праймериз в Свердловской области он набрал 78,1%.

О том, как проходило выдвижение, читайте в материале “Ъ-Урал” «Антон Шипулин выиграл первый этап».