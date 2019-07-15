Новый бриг «Алых парусов» отправили на ремонт

Средне-Невский судостроительный завод (СНСЗ) выполнит работы по глубокой модернизации брига «Россия», впервые в этом году принявшего участие в празднике выпускников «Алые паруса». По данным “Ъ-СПб”, бриг ошвартовался у причала СНСЗ в конце прошлой недели.

В ближайшее время специалисты предприятия выполнят операцию по подъему судна с воды, после чего приступят к освидетельствованию и дефектации его материальной части. Ожидается, что модернизационные работы коснутся большинства основных систем и механизмов судна. Стоимость работ определится после осмотра судна, объясняет источник “Ъ-СПб” на заводе. Ремонт брига планируется завершить до его участия в «Алых парусах – 2020».

Подробнее — в материале “Ъ-СПб” «Бриг "Россия" причалил на модернизацию».