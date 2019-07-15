Блестящий удар!

Под занавес теннисного турнира Wimbledon, самого престижного спортивного события этого лета, «Коммерсант Стиль» изучил, как простой бриллиантовый браслет связан с большим теннисом, и кто из современных звезд спорта по-прежнему носит этот знаменитый аксессуар XX века.

Теннисным называют простой гибкий браслет с некрупными бриллиантами, и история его появления связана с популяризацией спорта и большого тенниса в частности в 1920-е годы. В «ревущие двадцатые» отъявленные модницы носили простые бриллиантовые дорожки вокруг запястья по несколько сразу, но свое название — «теннисный» — этот браслет получил благодаря ракетке номер один 1980-х годов, американке Крис Эверт.

За свою спортивную карьеру Крис выиграла восемнадцать одиночных турниров Grand Slam, в том числе три чемпионата Wimbledon, но помимо профессиональных успехов прославилась также стилем и манерой одеваться на корт в женственные и даже кружевные платья, сопровождая их элегантными аксессуарами. Одним из постоянных аксессуаров Крис был гибкий браслет простого дизайна с бриллиантами, любимый за то, что комфортно сидел на запястье и не мешал точности удара левой.

Во время одного затянувшегося турнира на чемпионате по теннису U. S. Open 1978 года уже тогда знаменитая спортсменка внезапно попросила судей остановить матч,— ее браслет внезапно расстегнулся и соскользнул с запястья,— до момента, пока браслет не будет найден. Браслет нашелся, и игра возобновилась. Так эта простая вещица в одночасье стала ньюсмейкером чемпионата, а ювелиры стали получать заказы на то, что клиенты называли «теннисный браслет».

Крис Эверетт Крис Эверетт Крис Эверетт Крис Эверетт Айлин Беннетт Сюзанн Ленглен Сюзанн Ленглен Иден Силва Серена Уильямс

Несмотря на то, что идея надеть на спортивный матч бриллиантовое украшение звучит экстравагантно, в 1970-х, эпохе диско, манера носить драгоценности с повседневной одеждой — бриллианты с джинсами или длинные золотые колье с шелковыми рубашками — получила широкое распространение. Это время сотрудничества дизайнера Эльзы Перетти с Tiffany & Co., появления браслета Juste Un Clou у марки Cartier и популяризации, снижения градуса пафоса ювелирных украшений в целом.

Простая форма этого гибкого браслета делает его удобным для женщин, ведущих активный образ жизни, которые избегают крупных, массивных украшений, но хотят носить ювелирные украшения. К тому же бриллианты гораздо прочнее и неприхотливее в уходе, чем цветные камни, что тоже аргумент в их пользу с точки зрения любительниц спорта. Теннисистки Серена Уильямс и Каролин Возняцки надевают его на корт вместе с дорогими часами (Серена с Audemars Piguet, Каролин с Rolex) и бриллиантовыми серьгами, менее именитые спортсменки носят их просто так. И поскольку вещь это абсолютно универсальная, теннисный браслет будет уместен не только на корте или трибунах Wimbledon, но и после него — на свадьбе, в офисе или занятиях йогой.

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Екатерина Зиборова