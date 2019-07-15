С начала 2019 года западные банки в 3,5 раза опередили госбанки по доходам от сделок в России

Доля западных инвестбанков в доходах от сделок в России в 2019 году составила 78%. Как сообщает РБК со ссылкой на данные компании Refinitiv, этот показать в 3,5 раза превышает доходы госбанков — $161,3 млрд против $46,2 млрд. По итогам прошлого года доля западных банков от российских инвестсделок составляла 67%.

Бывший топ-менеджер неназванного западного инвестбанка в беседе с изданием отметил, что «одна или две сделки могут сильно влиять на результаты», так как «пирог рынка стал очень маленьким». Соруководитель управления рынков акционерного капитала «ВТБ Капитала» Борис Квасов отметил, что сейчас рынок «достигает некоего баланса». Руководитель инвестиционного банкинга Morgan Stanley в России Владимир Самарин добавил, что в этом году выросла активность — «на инвестиционном рынке большое оживление против полного штиля в прошлом».

По данным Refinitiv, с 2011 года лидирующие позиции по доходам от инвестсделок занимает «ВТБ Капитал». При этом в 2019 году в топ-10 вошли также Газпромбанк (пятая строчка) и Сбербанк (десятая строчка). Остальные места в десятке — у западных инвестструктур. Лучшие позиции — у Credit Suisse, Goldman Sachs и Citi.

О доходах инвестбанков — в материале “Ъ” «Инвестбанки заработали быстро».