Южная Корея отказала во въезде в страну 16 россиянам

Шестнадцати россиянам, прибывшим 13 июля в Южную Корею рейсом авиаперевозчика S7, отказали во въезде в страну, сообщил консульский отдел посольства России в Сеуле. По данным дипмиссии, россияне вернутся домой не позднее вторника.
«При прохождении пограничного контроля они не смогли подтвердить, что прибыли в страну в туристических целях, в связи с чем сотрудники иммиграционной службы республики Корея отказали им во въезде в страну»,— говорится в сообщении посольства. Сейчас 16 граждан РФ находятся в зоне содержания недопущенных пассажиров, с ними ведется работа сотрудниками авиакомпаний и иммиграционной службы.
https://twitter.com/RusEmb_Korea/status/1150561647209209856
просмотров: 63768
просмотров: 45486
просмотров: 37759
просмотров: 37049
просмотров: 30907