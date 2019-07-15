Южная Корея отказала во въезде в страну 16 россиянам

Шестнадцати россиянам, прибывшим 13 июля в Южную Корею рейсом авиаперевозчика S7, отказали во въезде в страну, сообщил консульский отдел посольства России в Сеуле. По данным дипмиссии, россияне вернутся домой не позднее вторника.

«При прохождении пограничного контроля они не смогли подтвердить, что прибыли в страну в туристических целях, в связи с чем сотрудники иммиграционной службы республики Корея отказали им во въезде в страну»,— говорится в сообщении посольства. Сейчас 16 граждан РФ находятся в зоне содержания недопущенных пассажиров, с ними ведется работа сотрудниками авиакомпаний и иммиграционной службы.