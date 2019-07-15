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Первый тур

Газета "Коммерсантъ" от , стр. 12

«Арсенал»—«Динамо» 1:1

Григалава, 84 — Кардозу, 16.

«Урал»—«Уфа» 3:2

Бикфалви, 14, 49; Бавин, 81 — Козлов, 76; Фомин, 86 (пен.).

«Спартак»—«Сочи» 1:0

Жиго, 90+3.

«Ростов»—«Оренбург» 2:1

Шомуродов, 1; Ионов, 42 — Деспотович, 49.

«Крылья Советов»—ЦСКА 2:0

Соболев, 51, 58 (пен.).

«Зенит»—«Тамбов» 2:1

Ерохин, 46; Дзюба, 48 — Муйва, 71.

Матч «Ахмат»—«Краснодар» закончился после подписания номера в печать. Матч «Локомотив»—«Рубин» пройдет сегодня.

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