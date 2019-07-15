Первый тур

«Арсенал»—«Динамо» 1:1
Григалава, 84 — Кардозу, 16.
«Урал»—«Уфа» 3:2
Бикфалви, 14, 49; Бавин, 81 — Козлов, 76; Фомин, 86 (пен.).
«Спартак»—«Сочи» 1:0
Жиго, 90+3.
«Ростов»—«Оренбург» 2:1
Шомуродов, 1; Ионов, 42 — Деспотович, 49.
«Крылья Советов»—ЦСКА 2:0
Соболев, 51, 58 (пен.).
«Зенит»—«Тамбов» 2:1
Ерохин, 46; Дзюба, 48 — Муйва, 71.
Матч «Ахмат»—«Краснодар» закончился после подписания номера в печать. Матч «Локомотив»—«Рубин» пройдет сегодня.
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