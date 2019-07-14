ФК «Тамбов» забил первый мяч в РПЛ

В дебютном матче Российской премьер-лиги (РПЛ) ФК «Тамбов» 14 июля уступил на выезде в Санкт-Петербурге местному «Зениту» - 1:2. Причем первую половину встречи подопечные Александра Григоряна не позволили забить действующему чемпиону страны, а сами в результате одной из атак попали в штангу. Однако сразу после перерыва гости под напором хозяев, подгоняемых 46 тыс. зрителей «Газпром Арены», буквально растерялись и совершили целый ряд непозволительных ошибок в обороне. В результате сначала полузащитник Александр Ерохин вывел «Зенит» вперед на 46 минуте, замкнув навес с левого фланга, а затем уже Артем Дзюба удвоил преимущество своей команды, также забив головой, но уже после паса с противоположной части поля. Практически сразу же, на 48-й минуте, должен был забивать еще один нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси, но, выйдя один на один, он пробил точно во вратаря «Тамбова» Гиорги Шелия.

В эти минуты игроки гостей казались настолько растерянными, что не могли обработать мяч в простых моментах и постоянно отдавали инициативу сопернику. Впрочем, вскоре Александр Григорян произвел сразу две замены, в том числе, на поле вышел мощный нигерийский форвард Бенито (полное имя – Олабиран Блессинг Муйва). Именно ему практически в одиночку удалось возродить интригу в матче: на 71-й минуте нападающий красиво ушел на фланге от уроженца Тамбова, полузащитника «Зенита» Юрия Жиркова, затем сместился ближе к центру, удержал мяч в столкновении с защитником и сильно пробил из-за пределов штрафной. Мяч чуть изменил направление в полете и оказался в сетке ворот хозяев. Игроки «Зенита» в дальнейшем старались отодвинуть игру на половину поля «Тамбова», но до последних минут гости атаковали и явно заставили понервничать игроков и тренерский штаб чемпиона. После финального свистка наставник «Тамбова» собрал игроков в круге и прямо на поле подвел первые результаты дебюта.

В следующем туре РПЛ 21 июля «Тамбов» отправится в гости к обладателю суперкубка страны московскому «Локомотиву».

О том, на какой результат рассчитывает «Тамбов» в первом сезоне в РПЛ, в материале ''Ъ-Черноземье'' «Клубы играют за прописку».

Андрей Цветков