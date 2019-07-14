За год в Тюменской области всеми видами транспорта перевезено 198 млн пассажиров

198 млн пассажиров перевезено в Тюменской области всеми видами транспорта в 2018 году, 98% из них – автомобильным. Об этом сообщили во время подведения итогов программы «Развитие транспортной инфраструктуры» под председательством губернатора Александра Моора.

По словам начальника главного управления строительства региона Сергея Шустова, регулярными маршрутами связаны 1182 из 1236 населенных пункта области. «В 19 труднодоступных сел Тобольского, Вагайского и Нижнетавдинского районов, где нет другого транспортного сообщения, можно добраться воздушным транспортом с мая по ноябрь»,— сообщил он, добавив, что маршрутная сеть водного транспорта охватывает 20 населенных пунктов. За год теплоход класса «Заря» выполнил 90 рейсов. Господин Шустов также рассказал о планах приобрести 30 автобусов с газомоторным оборудованием. Сегодня на маршрутах регулярных перевозок эксплуатируется 474 таких автобуса, в том числе 67 работающих на метане.

В 2019 году за счет средств федерального бюджета власти планируют построить дорогу в деревне Томская. Еще семь населенных пунктов соединят за счет средств области. «В последние годы мы вкладывали серьезные средства в развитие транспортной инфраструктуры Тюмени. При этом региональные и муниципальные дороги тоже не оставались без внимания. С началом реализации национального проекта “Безопасные и качественные автомобильные дороги” как раз на них будет сделан основной акцент»,— приводит пресс-служба слова губернатора.

Ранее сообщалось, что в этом году тюменские власти планируют отремонтировать 500 км дорог области. Всего будут отремонтированы 385 дорожных объектов.