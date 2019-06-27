В Тюменской области отремонтируют 500 км дорог

В 2019 году тюменские власти планируют отремонтировать 500 км дорог области, сообщили в пресс-службе губернатора. Всего будут отремонтированы 385 дорожных объектов. Работы пройдут в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги». За указанный период нормативное состояние дорог планируется увеличить до 80,9%, региональной сети — до 61,92%.

Вчера, 26 июня, главы российских регионов приняли участие в заседании Государственного совета, который провел президент Владимир Путин. В ходе встречи власти рассмотрели предложения по повышению эффективности дорожного строительства, качества ремонта и содержания дорог, а также улучшения организации дорожного движения.

«И в той, и в другой задаче стоят конкретные показатели, к которым должны прийти регионы. Они достаточно напряженные. По задаче приведения дорог в нормативное состояние наш регион либо близок к исполнению, либо выполняет их, тем не менее еще предстоит очень большой объем работы»,— рассказал губернатор Александр Моор.

Губернатор также обратил внимание на безопасность дорожного движения. По его словам, в качестве одной из мер, которая помогла бы исправить ситуацию с пьяными автомобилистами, на Госсовете предложили изъятие автомобиля у водителя. «По итогам заседания будет сформирован перечень поручений, который регионы должны будут эффективно отработать, чтобы к 2024 году достигнуть показателей, установленных в нацпроекте»,— сообщил глава региона. По итогам 2018 года количество погибших в ДТП в Тюменской области снизилось на 22%.