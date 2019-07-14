Новый президент Литвы пообещал не менять стратегический курс

Победивший во втором туре выборов 26 мая Гитанас Науседа вступил в должность президента Литвы. Инаугурация нового президента состоялась в пятницу, 12 июля. По мнению экспертов, при новом руководстве серьезных перемен в литовско-российских отношениях ожидать не стоит. Однако политика страны обещает быть более взвешенной и прагматичной.

Десятилетие президентского правления Дали Грибаускайте закончилось. Почти все эти годы новый президент проработал в банке SEB, занимая должности финансового аналитика, затем советника президента банка и старшего экономиста.

Широкой литовской общественности господин Науседа был известен своими комментариями на темы экономики. В сентябре 2018 года Гитанас Науседа уволился из банка и вскоре заявил о том, что будет участвовать в президентской гонке в качестве самовыдвиженца. В первом туре выборов он занял второе место, получив 30,95% голосов. Во втором туре одержал убедительную победу, опередив на 33% голосов кандидата от консервативной партии «Союз Отечества — Христианские демократы Литвы» (СО-ХДЛ) Ингридой Шимоните, прозванной «маленькой копией Грибаускайте».

В день инаугурации Гитанас Науседа вместе с супругой посетил памятник патриарху литовского национального возрождения Йонасу Басанавичюсу. Затем на торжественном заседании в Сейме Литвы господин Науседа, положив руку на Конституцию, принес присягу, поклявшись хранить верность Литовской Республике и Конституции, уважать и применять законы и защищать целостность литовских земель. После принесения присяги он выступил с речью, рассказав об основных задачах, которые собирается решать в течение пяти лет своего президентского срока. Это снижение неравенства в доходах жителей страны и экономического разрыва между регионами, повышение качества образования, увеличение доходов госбюджета и укрепление евроатлантической интеграции.

«Наш стратегический курс должен оставаться твердым и последовательным: еще более глубокая евроатлантическая интеграция и тесные связи с ЕС и США»,— заявил Науседа. Новый президент Литвы также отметил, что собирается продолжать развивать отношения с соседями – Польшей, Латвией и Эстонией, чтобы вместе добиваться энергетической независимости и отстаивать свои интересы в Евросоюзе и НАТО.

В рамках праздничных торжеств в день инаугурации в Вильнюсе прошли парад вооруженных сил, торжественное богослужение в кафедральном соборе святого Станислава и святого Владислава и церемония чествования литовских городов. После церемонии передачи президентства на площади Симонаса Даукантаса президент Гитанас Науседа обратился с речью к литовскому народу. В день церемонии также состоялся праздничный концерт, а вечером в президентском дворце прошел прием литовцев, которые внесли большой вклад в создание и развитие государства.

Все торжества транслировались по национальному телевидению. Бюджет церемонии инаугурации составил €60 тыс.

Эксперты считают, что визитной карточкой нового президента станут взвешенность и прагматизм. В этом уверен, в частности, старший научный сотрудник Центра европейских исследований МГИМО Владислав Воротников. «Курс, безусловно, будет более сбалансированным. Об этом свидетельствуют сама личность, биография нового президента — опытного, высокопрофессионального экономиста и аналитика. Вопрос — в чем будет заключаться эта сбалансированность»,— отметил он. По словам эксперта, вспоминается первый срок президентства Дали Грибаускайте, «когда тоже говорили о балансе и прагматизме»: «Однако посмотрим на наследство, которое оставил второй срок Грибаускайте — не только практически замороженные отношения с Россией и Белоруссией, но и кризис в отношениях с западными соседями — как с Польшей, так и с Латвией». Господин Воротников подчеркивает существование еще одного вызова, стоящего перед новым президентом — «ожидающееся сокращение финансирования в рамках политики сплочения ЕС» (политика, нацеленная на ликвидацию разрыва в уровнях экономического развития – “Ъ”).

«Учитывая, что социальная повестка играла большую роль в предвыборной риторике нового президента, а проблема возвращения мигрантов, а значит, создания новых рабочих мест в экономике, уже не первый год актуальна для внутриполитической повестки, все эти вопросы придется решать господину Науседе»,— уверен Владислав Воротников.

Свой первый официальный зарубежный визит новый президент Литвы нанесет в Польшу. Он начнется во вторник, на пятый день пребывания господина Науседы в должности.

«Отношения Литвы и Польши считаются стратегическим партнерством, однако их качество уже давно не соответствует этому определению,— говорит Владислав Воротников.

— Здесь присутствует целый комплекс факторов — проблема польского меньшинства в Литве, расхождения в вопросах реализации крупных инфраструктурных проектов в регионе, геополитическое соперничество за роль проводника евроатлантической повестки дня на постсоветском пространстве и некоторые другие. В этой связи визит может быть нацелен на перезагрузку этих отношений».

Согласно данным проведенного в мае компанией Spinter tyrimai опроса общественного мнения, 65% жителей Литвы высказались за проведение встречи между новым президентом страны и президентом России Владимиром Путиным. Господин Науседа в ходе своей предвыборной кампании не отрицал такую возможность.

В апреле, во время предвыборных дебатов кандидатов в президенты он заявил: «Я бы не стал забегать вперед и не хотел бы давать преждевременные оценки самому смыслу этой встречи, до конца не осознавая, в чем заключается ее содержание. По моему мнению, позиция Литвы всегда была последовательной и связана она была с тем, что то, что произошло на Украине — недопустимо в XXI веке. С другой стороны, это не означает, что все окна для экономических и культурных связей должны закрыться. Я считаю, что связи с людьми — с людьми из России — должны уже сейчас стать ключевым приоритетом Литвы, поскольку с этими людьми нам предстоит жить после того, как завершится каденция действующих руководителей Кремля». На тех же дебатах соперница господина Науседы на прошедших выборах Ингрида Шимоните высказалась категорически против встречи лидера любой балтийской республики с президентом России.

По мнению Владислава Воротникова, серьезных перемен в российско-литовских отношениях при новом президенте Литвы ожидать не стоит: «Безусловно, внешняя политика Литвы существует в строгих евроатлантических рамках. Есть красные линии, за которые она даже в долгосрочной перспективе вряд ли выйдет. Вероятно смягчение риторики, однако серьезных перемен я бы не ожидал».

Алексей Алексеев