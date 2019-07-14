Петербургские туристы не могут вылететь домой из болгарского Бургаса

В воскресенье, 14 июля, туристы из Петербурга не могут вылететь из болгарского Бургаса в Пулково из-за отмены рейса авиакомпании Bulgaria Air. Вначале отправку борта задержали на четыре часа, потом пассажиров пригласили на посадку, однако затем снова попросили подождать еще два часа. Об этом петербуржцы сами сообщили в соцсетях.

По словам пассажиров, самолет с людьми на борту проходил техобслуживание, заправлялся. Борт был резервный, который долгое время стоял на земле.

По данным сервиса «Яндекс.Расписание», рейс FB619 из Бургаса отменен. Кроме этого, не состоится вылет рейса FB620 той же авиакомпании из Петербурга. Как сообщает «Фонтанка.ру», ближайший рейс Bulgaria Air в Бургас по расписанию запланирован на 16 июля.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что в субботу, 13 июля, также на несколько часов был задержан вылет в Петербург самолета с Кипра. Задержку вызвало сообщение о якобы готовящемся на борту теракте.