«Опера – всем» и футбол ограничат движение в Петербурге

В связи с проведением в Петербурге традиционного летнего фестиваля «Опера – всем» в период с 00:00 14 июля до 00: 00 16 июля ограничивается движение транспорта по дороге на территории Александровского парка у театра «Мюзик-Холл». Вечером в воскресенье там представят оперу Джакомо Пуччини «Богема». Начало — в 17:00.

Кроме этого, как сообщили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры, в тот же день из-за проведения на «Газпром Арене» футбольного матча «Зенит» – «Тамбов» ограничения движения будут действовать на Крестовском острове.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что в центре Петербурга для автомобилистов также перекрыт участок набережной канала Грибоедова, где до середины октября ведутся ремонтные работы.