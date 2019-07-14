Иран продолжит экспортировать нефть при любых обстоятельствах

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заверил, что Тегеран продолжит экспортировать нефть «при любых обстоятельствах». Об этом он сообщил британскому коллеге Джереми Ханту во время телефонного разговора.

Как сообщает агентство Mehr, иранский министр отметил «незаконность нефтяных санкций США» и «призвал британское правительство немедленно принять необходимые меры, чтобы положить конец незаконному захвату иранского танкера» Grace 1.

Ранее господин Хант по итогам разговора написал в Twitter, что Великобритания будет способствовать освобождению танкера, если получит гарантию того, что он не направится в Сирию. Он заверил, что озабоченность у Лондона вызывает не происхождение нефти на Grace 1, а ее направление.

Иранский танкер Grace 1 был задержан 4 июля в Гибралтарском проливе. По версии гибралтарских властей, судно должно было доставить нефть на нефтеперерабатывающий завод «Банияс» в провинции Тартус на северо-западе Сирии. Тегеран перевозку сырья отрицает и выразил Лондону протест. 11 июля Великобритания заявила, что в качестве ответной меры Иран попытался задержать британское судно в Ормузском проливе.

О развитии ситуации читайте в публикации “Ъ” «Пираты Ормузского пролива».