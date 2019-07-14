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В Нью-Йорке восстановили электроснабжение после серьезной аварии

Электроснабжение в Нью-Йорке полностью восстановлено, сообщил мэр города Билл де Блазио в Twitter. Причины произошедшего устанавливаются. Согласно последним данным, которые приводит CBS News, инцидент затронул 72 тыс. человек.

Напомним, что в результате аварии без электричества остались несколько десятков тысяч человек. Это затронуло Мидтаун и Верхний Вест-Сайд. Из-за сбоев было ограничено движение метро, отключились некоторые светофоры и не работали лифты.

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