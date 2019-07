В Нью-Йорке восстановили электроснабжение после серьезной аварии

Электроснабжение в Нью-Йорке полностью восстановлено, сообщил мэр города Билл де Блазио в Twitter. Причины произошедшего устанавливаются. Согласно последним данным, которые приводит CBS News, инцидент затронул 72 тыс. человек.

Напомним, что в результате аварии без электричества остались несколько десятков тысяч человек. Это затронуло Мидтаун и Верхний Вест-Сайд. Из-за сбоев было ограничено движение метро, отключились некоторые светофоры и не работали лифты.

Power goes out at JLO concert at MSG.#nycblackout pic.twitter.com/kvBweq7Ysw