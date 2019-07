В Нью-Йорке более 40 тыс. человек остались без электричества

В Нью-Йорке свыше 43 тыс. жителей остались без электричества, передает Fox News. О неполадках в некоторых частях города стало известно вечером в субботу, 13 июля.

Из-за сбоев с электричеством ограничено движение метро, отключились некоторые светофоры, не работают лифты. Это затронуло Мидтаун и Верхний Вест-Сайд.

@NYCTSubway the lights went out at 7 Ave platform. I was waiting for E. Is it a blackout? What’s happening? pic.twitter.com/oPeRUuQfqZ