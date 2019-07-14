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В Нью-Йорке более 40 тыс. человек остались без электричества

В Нью-Йорке свыше 43 тыс. жителей остались без электричества, передает Fox News. О неполадках в некоторых частях города стало известно вечером в субботу, 13 июля.

Из-за сбоев с электричеством ограничено движение метро, отключились некоторые светофоры, не работают лифты. Это затронуло Мидтаун и Верхний Вест-Сайд.

Причина инцидента пока неизвестна.

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