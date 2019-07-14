Зеленский потребовал обустроить контрольные пункты на границе с Крымом к концу года

Президент Украины Владимир Зеленский поручил завершить обустройство контрольно–пропускных пунктов въезда–выезда (КПВВ) на границе с Крымом к концу года. «Давайте в 20 числах декабря — этого будет достаточно. Если нет — новый глава ОГА (глава областной госадминистрации Юрий Гусев. — “Ъ”) останется в прошлом. Это — честно»,— заявил он во время совещания по обустройству КПВВ «Чонгар» и «Каланчак».

Господин Гусев перед этим сообщил, что с 2014 года так и не была создана качественная инфраструктура. Проблемы КПВВ — комплексные, и они требуют вмешательства различных органов власти. По его словам, здесь есть коррупционные риски, недостаток финансирования, а также нарушение сроков проектирования и строительства. Первый из двух этапов обустройства должен завершиться к 15 ноября.

Напомним, ранее Верховная рада зарегистрировала законопроект, который вводит уголовную ответственность за «умышленное непризнание» принадлежности Украине Крыма и «отдельных районов Донецкой и Луганской областей». По мнению авторов документа, он сейчас особенно актуален, поскольку все чаще фиксируются «попытки не отстаивать территорию Украины, а идти на достаточно рискованные компромиссы».

Референдум в Крыму прошел 16 марта 2014 года. По официальным данным, 96,77% проголосовавших поддержали присоединение Крыма к России при явке 83,1%. 18 марта Крым и Севастополь вошли в состав России. США, Евросоюз и другие страны итоги голосования не признали и ввели санкции.

Подробнее о развитии ситуации— в материале “Ъ” «Крым и Донбасс включают в состав УК Украины».