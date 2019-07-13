В Москве проходит ночной велофестиваль

Ночной велофестиваль стартовал в столице с Кремлевской набережной, передает «РИА Новости». Участники мероприятия проедут на велосипедах по городу более 10 км. Финишируют они на Суворовской площади.

По словам организаторов, в фестивале участвуют более 3,5 тыс. человек. На мероприятии был установлен мировой рекорд — более 2,5 тыс. участников образовали самую большую в мире фигуру велосипеда из людей.

Из-за фестиваля в Москве перекрыли ряд улиц.