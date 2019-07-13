В центре Москвы перекрыта часть улиц

В эти выходные, 13 и 14 июля, часть улиц в центре Москвы перекроют из-за проведения Дня московского транспорта, ночных забега и велофестиваля. Список перекрываемых улиц опубликован на сайте столичной мэрии .
Из-за Дня московского транспорта перекрыты:
- Цветной бульвар и Трубная площадь — с 23:00 12 июля до 20:00 13 июля, а также с 18:00 13 июля до 9:00 14 июля;
- проспект Академика Сахарова от Садового до Бульварного кольца — с 20:00 12 июля по 9:00 14 июля;
- Чистопрудный бульвар — с 23:00 12 июля до 20:00 13 июля;
- Продольный проезд — 13 июля (0:01–20:00).
Из-за ночного забега закроют:
- аллею Славы — 13 июля (21:30–23:00);
- Лужнецкую улицу — 13 июля (21:30–23:30);
- Лужнецкую набережную — с 22:00 13 июля до 0:40 14 июля;
- Фрунзенскую набережную — с 22:00 13 июля до 0:15 14 июля.
Из-за ночного велофестиваля перекроют:
- площадь Васильевский Спуск — с 13:00 13 июля по 1:00 14 июля;
- Кремлевскую набережную от пересечения с Боровицкой площадью до пересечения с площадью Васильевский Спуск, Москворецкую набережную от пересечения с площадью Васильевский Спуск до пересечения с Китайгородским проездом — 13 июля (19:00–23:59);
- Большой Москворецкий мост, проезд от улицы Ильинки до улицы Варварки, улицы Варварка и Москворецкая — 13 июля (с 19:00 до окончания мероприятия);
- Боровицкую площадь, Моховую улицу и улицу Охотный Ряд, Театральный и Китайгородский проезды, Старую и Новую площади и Москворецкую набережную — 13 июля (с 21:45 до окончания мероприятия);
- Устьинскую набережную и Устьинский проезд, Яузский, Покровский, Чистопрудный, Сретенский, Рождественский и Цветной бульвары, Олимпийский проспект, улицу Дурова и Суворовскую площадь — 13 июля (с 22:10 до окончания велопробега);
- две стороны Кремлевской набережной в сторону Москворецкой набережной — 13 июля (13:00–19:00).