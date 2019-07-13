В центре Москвы перекрыта часть улиц

В эти выходные, 13 и 14 июля, часть улиц в центре Москвы перекроют из-за проведения Дня московского транспорта, ночных забега и велофестиваля. Список перекрываемых улиц опубликован на сайте столичной мэрии .

Из-за Дня московского транспорта перекрыты:

Цветной бульвар и Трубная площадь — с 23:00 12 июля до 20:00 13 июля, а также с 18:00 13 июля до 9:00 14 июля;

проспект Академика Сахарова от Садового до Бульварного кольца — с 20:00 12 июля по 9:00 14 июля;

Чистопрудный бульвар — с 23:00 12 июля до 20:00 13 июля;

Продольный проезд — 13 июля (0:01–20:00).

Из-за ночного забега закроют:

аллею Славы — 13 июля (21:30–23:00);

Лужнецкую улицу — 13 июля (21:30–23:30);

Лужнецкую набережную — с 22:00 13 июля до 0:40 14 июля;

Фрунзенскую набережную — с 22:00 13 июля до 0:15 14 июля.

Из-за ночного велофестиваля перекроют: