Синоптики предупредили о ночном тумане в Москве

В Москве и Подмосковье в ночь на воскресенье местами ожидается туман, синоптики объявили «желтый» уровень погодной опасности, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные Гидрометцентра. Предупреждение действует с 21:00 субботы до 9:00 воскресенья.

«Степень интенсивности опасных явлений: "желтый" — погода потенциально опасна»,— говорится в сообщении.

Ночью в Москве и области ожидается переменная облачность, без осадков. Температура воздуха в столице будет в районе 7–9°С, в Подмосковье — 4–9°С.

Ранее Гидрометцентр дал предварительный прогноз погоды на август. Там сообщили, что московская среднемесячная температура в августе — 16,5°С.