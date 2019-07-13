Воронежский «Факел» заработал первое очко в ФНЛ

В матче второго тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ) 13 июля воронежский «Факел» на своем поле сыграл вничью с «Чайкой» из Ростовской области - 0:0. С трибун «Центрального стадиона профсоюзов», по данным лиги, за игрой наблюдали 2,6 тыс. зрителей. У еще одного представителя Черноземья в ФНЛ, курского «Авангарда», начало сезона пока вообще не складывается. Команда потерпела второе крупное поражение подряд, на этот раз в гостях у подмосковных «Химок» -0:3. Хозяева на глазах 5 тыс. зрителей забивали на 10-й (с пенальти), 63-й и 89-й минутах встречи. И вновь курский клуб в ходе матча остался в меньшинстве, на 75-й минуте за грубую игру вторую желтую карточку получил полузащитник Сергей Бреев. В следующем туре 20 июля воронежская команда примет у себя «Чертаново», а «Авангард» - «Краснодар-2». Оба клуба из Черноземья пока выглядят в предстоящих матчах аутсайдерами.

О том, какие задачи в ФНЛ решают «Факел» и «Авангард», в материале ''Ъ-Черноземье'' «Клубы играют за прописку».

Андрей Цветков