«Билайн» сообщил о восстановлении работы в Подмосковье

Мобильный оператор «Билайн» полностью восстановил работу своих служб в Московской области, сообщили ТАСС в пресс-службе компании. По информации оператора, некоторые абоненты из Чехова, Серпухова, Зарайска, Ступино и Серебряных прудов наблюдали проблемы с доступом к услугам связи оператора. Причиной стало короткое замыкание в системе кондиционирования, в результате которого вышли из строя несколько базовых станций

«Билайн» официально опроверг информацию о повсеместном сбое в работе и сообщил, что все сервисы работают корректно, услуги предоставляются клиентам по всей России в полном объеме. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в “Ъ”.

Единственные ограничения могли наблюдаться в нескольких районах Подмосковья.

В «Вымпелкоме» (владелец бренда «Билайн») сообщили “Ъ”, что «в течение небольшого промежутка времени» у пользователей были «ограничения в доступе к мобильному интернету и голосовой связи».