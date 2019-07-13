Умер поэт Виктор Соснора

Поэт, прозаик и драматург Виктор Соснора умер на 84-м году жизни в Санкт-Петербурге. Как сообщил в Facebook его ученик Вадим Лурье, состояние литератора резко ухудшилось в пятницу, 12 июля. Он был госпитализирован в Мариинскую больницу, где ему провели несколько хирургический операций. На следующий день поэт скончался в реанимации.

Первый сборник стихов Виктора Сосноры «Январский ливень» вышел в 1962 году и был неоднозначно встречен критиками. Большинство его произведений не печатались на родине до 90-х годов, но зато были известны за границей, чему способствовала Лиля Брик, знакомившая иностранцев с его книгами.

Виктор Соснора является автором исторических повестей, посвященных периоду царствования Екатерины II, — «Две маски» (1976) и «Спасительница отечества» (1984). Жанр, в котором они написаны, сам автор определял как «литературные варианты исторических событий». В 1990 году была опубликована повесть «Николай» об императоре Николае I.

Литератор возглавлял Международную Академию русского стиха. Лауреат премии «Северная Пальмира», премии Андрея Белого, национальной премии «Поэт».

О последнем великом русском поэте ХХ века — в некрологе «"Я всадник. Я воин. Я в поле один"».