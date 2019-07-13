В Афганистане талибы напали на отель

В Афганистане в результате атаки боевиков на гостиницу были убиты три сотрудника правоохранительных органов, двое нападавших были уничтожены, сообщает AFP. Третий продолжал оказывать сопротивление. Инцидент произошел в Калайи-Нау — административном центре провинции Бадгис.
«Разведка предупредила о готовящейся атаке смертников»,— сообщил губернатор Бадгиса Абдул Гафур Маликзай. Ответственность за атаку взяло движение «Талибан» (запрещено в России).
Инцидент случился менее чем через неделю после завершения межафганских переговоров в Дохе.
Там прошла встреча представителей «Талибана» с легальными афганскими политиками, в том числе из правительства.
Подробнее — в публикации “Ъ” «Афганское урегулирование требует времени и мест».
просмотров: 214985
просмотров: 146205
просмотров: 101159
просмотров: 66489
просмотров: 59135