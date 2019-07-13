Британия и Канада объявили о создании коалиции за свободу СМИ

По итогам глобальной конференции по свободе СМИ министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант и министр иностранных дел Канады Христя Фриланд объявили о запуске новой коалиции за свободу СМИ. Она будет сформирована правительствами, которые подпишут соглашение, обязывающее их выступать и предпринимать совместные действия, когда свобода СМИ находится под угрозой.

Конференция станет ежегодным мероприятием, собирающим правительства стран мира, гражданское общество и средства массовой информации, чтобы подводить итоги состояния свободы СМИ во всем мире. Канада проведет следующую конференцию в 2020 году.

Коалиция будет отслеживать нарушения и злоупотребления свободой СМИ, доводя их до сведения мировой общественности, совместно выступать на правительственном уровне в тех странах, где свобода СМИ находится под угрозой, и демонстрировать солидарность со странами, которые работают над утверждением свободы СМИ.

Государственное давление на некоммерческие организации и правозащитников окончательно стало мировым трендом, говорилось в начале года в докладе Amnesty International «Глобальное наступление на организации гражданского общества». По данным организации, уже в 50 государствах приняты или разрабатываются законы, которые «под предлогом интересов государственной безопасности и защиты традиционных ценностей душат критические высказывания и не дают контролировать действия властей».

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