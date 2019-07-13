Трамп отказался устанавливать квоты на производство урана

Президент США Дональд Трамп накануне, 12 июля, отказался устанавливать квоты на внутреннее производство урана, передает агентство Reuters. В подписанном меморандуме глава государства не согласился с выводами Министерства торговли США, которое утверждает, что импорт урана угрожает нарушению национальной безопасности страны.

Президент отметил, что, несмотря на то что результаты исследования «вызывают серьезные опасения», он приказал федеральным агентствам провести более глубокий анализ. «В настоящее время необходим более полный анализ влияния на национальную безопасность всей цепочки поставок ядерного топлива»,— говорится в меморандуме.

По данным Управления энергетической информации, в 2017 году Соединенные Штаты добыли только 7% от необходимого им урана, остальное — импорт из Канады, Австралии и России. Кроме того, на американский рынок уран поставляют Китай и Казахстан.

Установить квоты на добычу урана требуют местные уранодобывающие компании. В свою очередь, американские энергетические компании настаивают на том, что их расходы резко возрастут, если они будут вынуждены покупать уран на внутреннем рынке.

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