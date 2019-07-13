Зеленский потребовал от главы Фискальной службы подать в отставку

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от исполняющего обязанности главы Государственной фискальной службы Украины Александра Власова написать заявление об увольнении, передает украинское агентство УНИАН.

Во время совещания по вопросам развития морских портов Украины в Одессе глава государства напомнил чиновнику, что еще 6 июля потребовал от него уволить руководителей таможен Волынской, Закарпатской, Львовской и Черновицкой областей. Однако господин Власов не только не выполнил требование президента, но и распространил в соцсети Facebook ложное сообщение об увольнении своих подчиненных. На самом деле они были отправлены в отпуск.

«Я хотел бы, чтобы вы лично написали заявление о вашем увольнении. Не пошли в отпуск, а реально это сделали, если не можете справиться с людьми в вашей вертикали. Скажите, пожалуйста, мне дату, чтобы я знал об этом не из Facebook, а из реальных документов»,— заявил господин Зеленский. Господин Власов пообещал написать заявление сегодня же.

Претензии к руководителям четырех таможенных служб страны президент озвучил неделю назад на заседании в Ужгороде. Главу государства не устроило, что таможенники не могут остановить контрабанду. «Скажите, пожалуйста, если вы не можете остановить контрабанду, почему вы не уволитесь?» — спросил тогда господин Зеленский.

Стоит отметить, что это далеко не первое увольнение новым президентом Украины региональных и федеральных чиновников. Так, месяц назад его указам были уволены сразу 15 из 24 глав областей. А 9 июля он уволил 71 руководителя районных администраций. Кроме того, глава государства уволил замглавы СБУ Виктора Кононенко, а также настаивает на увольнении министра иностранных дел Павла Климкина и генпрокурора Юрия Луценко.

О том, как президент Украины выстраивает новую систему власти, читайте в материале “Ъ” «Владимир Зеленский собирает друзей».