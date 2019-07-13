Обозреватель ИД «Ъ» Дарья Цивина продолжает рассказ о летних верандах столицы.

Один из самых модных новых проектов этого лета — Casa Corona Moscow на пятом этаже и крыше торгового центра «Цветной». Это коллаборация команды Leveldva во главе с Ильей Тютенковым и питерского бара El Copitas, а это значит, что в коктейльной карте настойчиво доминируют мексиканские мотив. Мичелада на пиве с томатным и лаймовым соком и специями, масштабные вечеринки с танцами на балконе собирают самые модную столичную публику, а в небольшом меню от Георгия Трояна неожиданно проступает латинский колорит в виде лосося с гуакамоле и кукурузного супа с авокадо.

Второе модное летнее место с головокружительным видом на центр Москвы — круговая веранда ресторана «Сахалин», расположенная на 22 этаже, с обзором 360 градусов. К списку свежих морепродуктов этим летом прибавились деликатесные моллюски хамагури и абалон. В числе летних новинок окрошка с камчатским крабом на кефире или квасе, салат с лисичками, молодым картофелем и малосольными огурцами, и тартар из брюшка тунца с черешней. А в коктейльной карте появился клубнично-кокосовый сгроппино с добавлением сыра «филадельфия». В отличие от Casa Corona, «Сахалин» делает ставку на спокойное и расслабленное времяпрепровождение на свежем воздухе с премиальным сервисом.

Ну, а если хотите нечто среднее, отправляйтесь на летнюю веранду «Горыныча», где благодаря синергии Ильи Тютенкова и Бориса Зарькова можно получить искомый промежуточный ambiance.