Веранды с видом на летнее меню

Обозреватель ИД «Ъ» Дарья Цивина делится адресами летних веранд, где можно попробовать самые интересные коктейли и петнаты.

Лето в самом разгаре, и московские рестораны продолжают открывать и совершенствовать свои летние веранды. Сегодня расскажу о самых оригинальных винных и барных сезонных предложениях на открытом воздухе.

На веранде винного бара Bigati, который недавно открыл во дворе своего дома известный винный эксперт Алан Бигати, действует летнее меню от шеф-повара Тимура Абузярова под названием «ЗОЖ с человеческим лицом». В дополнение к австрийским и французским петнатам предлагаются тартар из авокадо с бататом и манго, кальмары с молодым картофелем и томатами, цыпленок тандури с киноа, шоколадный мусс с малиной и ягодам годжи. Количество калорий в блюдах варьируется от 270 до 700.

Другой оригинальный пейринг на свежем воздухе предлагает новый джин-тоник-бар «Ботанист» в «Аптекарском огороде». Тут на летней веранде подаются лонг-дринки из джина, настоянном на жасминовом чае, улуне или вишне. В качестве закуски к коктейлям прилагаются итальянские омлеты фритата со свежим базиликом, зеленым луком и разными начинками, например, с телятиной и томатами или креветками и семгой или же мексиканские лепешки тортильи с гуакамоле и брынзой или с дарами моря и зеленью.

А на летней веранде Mitzva bar под названием M Terrace во дворе на Пятницкой к драфтовым коктейлям на основе виски предлагают бейглы с овощами, пастрами или семгой, а по субботам проводят тематические вечеринки с бокалом Spritz и музыкой. Работает веранда с 15 часов.