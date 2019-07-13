Первый замначальника СКЖД арестован за получение 1,5 млн рублей взятки

Пролетарский районный суд Ростова-на-Дону постановил арестовать первого замначальника Северо-Кавказской железной дороги (филиал ОАО «РЖД»), подозреваемого в получении взятки в особо крупном размере. Мужчина, имя которого не раскрывается, пробудет под арестом два месяца, сообщает Следственный комитет России (СКР).

О его задержании стало известно накануне. По версии следствия, мужчина получил более 1,5 млн руб. от представителя коммерческой организации за обеспечение беспрепятственного продвижения составов поездов этой организации. Дома у задержанного и в его служебном кабинете прошли обыски.

В СКР имя подозреваемого не назвали. В публикации на сайте ведомство размещено видео с кадрами задержания — человек на нем похож на Алексея Черняева.