13 июля, суббота
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Число жертв атаки на отель в Сомали превысило 20 человек

Число погибших в результате взрыва и стрельбы в отеле сомалийского портового города Кисмайо увеличилось до 26 человек. В числе жертв атаки много иностранцев. Еще 56 человек получили ранения.

Как рассказал президент глава региона Джубаленд Ахмед Мохамед, среди погибших — британец, канадец, два американца, а также три кенийца и три жителя Танзании. В числе пострадавших — двое китайцев.

Атака произошла накануне, 12 июля, в фешенебельном отеле Asasey. Там проходило совещание местных чиновников и старейшин, где обсуждались предстоящие региональные выборы. Ответственность за нападение взяла радикальная исламистская группировка «Аш-Шабаб».

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