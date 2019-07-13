Число жертв атаки на отель в Сомали превысило 20 человек

Число погибших в результате взрыва и стрельбы в отеле сомалийского портового города Кисмайо увеличилось до 26 человек. В числе жертв атаки много иностранцев. Еще 56 человек получили ранения.

Как рассказал президент глава региона Джубаленд Ахмед Мохамед, среди погибших — британец, канадец, два американца, а также три кенийца и три жителя Танзании. В числе пострадавших — двое китайцев.

Just came back from the scene of Yesterday’s attack in #Kismayo, #Somalia. I saw a notebook of someone who was planning a meeting s/he will never attend, suitcases of someone who just arrived in Kismayo, a half-full cup of tea that will never be finished... pic.twitter.com/hcgdhO3F8m — Jamal Osman (@JamalMOsman) 13 июля 2019 г.

Атака произошла накануне, 12 июля, в фешенебельном отеле Asasey. Там проходило совещание местных чиновников и старейшин, где обсуждались предстоящие региональные выборы. Ответственность за нападение взяла радикальная исламистская группировка «Аш-Шабаб».