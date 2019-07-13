Суд отменил штраф ЦОДД за уменьшенные дорожные знаки

Как выяснил “Ъ”, Мосгорсуд отменил штрафы, назначенные московскому Центру организации дорожного движения (ЦОДД) за установку уменьшенных дорожных знаков на одной из улиц. Госавтоинспекция и суды оштрафовали ЦОДД на 500 тыс. руб., сочтя, что самовольно поставленные знаки угрожают безопасности движения.

Однако Мосгорсуд определил, что уменьшенные знаки установили на улице, где скорость ограничена 60 км/ч. Кроме того, знаки были хорошо видны и освещены, один из них был покрыт флуоресцентной светоотражающей пленкой.

Подробности — в публикации “Ъ” «ГИБДД лишили приоритета в знаках».