СКР возбудил дело после убийства сотрудника Росгвардии в Якутии

Управление Следственного комитета России (СКР) по Якутии возбудило уголовное дело по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) после убийства сотрудника Росгвардии. Его смертельно ранил местный житель, который открыл стрельбу по приехавшим на вызов сотрудникам правоохранительных органов.

Инцидент случился накануне, 12 июля. В полицию позвонила женщина, рассказавшая «о конфликтной ситуации с супругом». На место выехали помощник дежурного отдела полиции и сотрудник Росгвардии. Когда они приехали, муж звонившей открыл огонь из карабина «Тигр». Сотрудник Росгвардии погиб на месте, полицейский был госпитализирован с ранением. Стрелок покончил с собой.