В Якутии застрелен сотрудник Росгвардии

Житель Якутии открыл стрельбу по приехавшим на вызов правоохранителям, погиб сотрудник Росгвардии. Полицейский ранен. Звонок в дежурную часть отдела МВД по Среднеколымскому району Якутска поступил от жены стрелка.
«По прибытии к дому супруг женщины из окна открыл огонь из карабина "Тигр" по патрульной автомашине»,— сообщает пресс-служба регионального управления СКР.
Нападавший покончил с собой. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.
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